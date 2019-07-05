Амстердам отказался от "Евровидения"

Амстердам не будет проводить музыкальный конкурс "Евровидение" в 2020 году – в городе ддля этого нет места, все арены заняты, передает РИА Новости.

Предполагалось, что конкурс пройдет на крытой арене Ziggo Dome, но мероприятия, которые были запланированы в этом месте ранее, перенести не удалось. Мэр столицы Нидерландов Фемке Халсема отметила, что принятое решение огорчит многих жителей города.

"Евровидение-2020" может пройти в других пяти городах страны, которые борются за право провести конкурс.

Дункан Лоуренс из Нидерландов победил в "Евровидении" 2019 года, которое проходило в Израиле. Российский участник Сергей Лазарев занял третье место.