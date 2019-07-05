Кшиштоф Занусси посетит международный кинофестиваль в Уфе

Появилась программа международного кинофестиваля "Серебряный Акбузат" в Уфе. В этом году он порадует зрителей уже в четвертый раз. Об этом сообщает ГТРК "Башкортостан".

Кинофорум торжественно откроется 24 августа в концертном зале "Башкортостан". Возглавлять жюри на этот раз поручено народному артисту РСФСР Сергею Шакурову. Конкурсная программа традиционно включает в себя в первую очередь национальные фильмы. На этот раз участников станет больше — свои работы привезут деятели киноискусства из Африки и Австралии. Организаторы обещают и новые номинации: социальное и мотивационное кино.

Почетным гостем фестиваля станет польский режиссёр Кшиштоф Занусси. 27 августа, в день закрытия пройдет круглый стол с его участием.