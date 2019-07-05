Миллиардер из списка Forbes разбился при крушении вертолета на Багамах

Американский миллиардер Кристофер Кляйн в четверг, 4 июля, разбился на вертолете в районе Багамских островов. Помимо мужчины на борту находились еще шесть человек, которых также постигла трагическая участь. В их числе дочь, друзья миллиардера и пилот вертолета.

Кристофер Кляйн не дожил сутки до своего дня рождения — 5 июля ему исполнился бы 61 год. Предприниматель был угольным магнатом и меценатом, он занимал 1281 строчку в списке Forbes, сообщает ТАСС, ссылаясь на газету "Реджистер-геральд". Состояние мужчины оценивается в 1,8 миллиарда долларов.