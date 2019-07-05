5 июля 201914:55
Умер академик РАХ Виктор Ванслов
В Москве в возрасте 96 лет умер академик Виктор Ванслов, передает ТАСС. Член президиума Российской академии художеств, заслуженный деятель искусств России скончался в реанимации одной из столичных больниц.
До последних дней он активно участвовал в работе РАХ, последний раз он выступал в апреле.
Виктор Ванслов родился 16 мая 1923 года в Вятке. Карьеру начинал с должности преподавателя музыкально-теоретических дисциплин в училище при Московской консерватории. Однако большую часть жизни он посвятил научно-исследовательскому институту теории и истории изобразительных искусств РАХ, который возглавлял 25 лет.
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