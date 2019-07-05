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Газовые споры 51 минута назад
"Нафтогаз" сообщил о заморозке 145 миллионов долларов дивидендов Nord Stream
Национальная акционерная компания "Нафтогаз Украины" сообщила, что английский суд принял решение заморозить выплату "Газпрому" 145 миллионов долларов дивидендов Nord Stream.
Соответствующее заявление компания "Нафтогаз Украины" опубликовала на своей странице в Twitter. Также в сообщении говорится, что английский суд "обязал "Газпром" при принятии новых решений акционерами Nord Stream о выплате дивидендов получать согласие "Нафтогаза" или согласование суда для получения таких средств".
На сайте компании "Нафтогаз" сообщается, что данная мера принята в рамках иска Украины к "Газпрому" по так называемому транзитному делу.
Nord Stream — это швейцарская компания, 51 процент которой принадлежит "Газпрому". В 2017 и 2018 годах Стокгольмский арбитраж вынес решение по спорам "Газпрома" и "Нафтогаза", обязав российскую компанию выплатить украинской 2,56 миллиарда долларов.
"Газпром", в свою очередь, обжаловал его. С того момента Украина пытается взыскать средства принудительно.
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