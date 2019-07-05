Кличко поможет Зеленскому с переездом

Мэр Киева Виталий Кличко пообещал помочь с переездом офиса президента Владимира Зеленского, передает РИА Новости. Офис должны перенести из здания на Банковской улице в Украинский дом на Европейской площади.

Кличко также заявил, что лучше было бы возвести новое здание под нужды президентского аппарата.