Арестована группа сотрудников ФСБ, подозреваемых в разбое

Военный суд отправил под арест до августа пятерых сотрудников ФСБ, которые подозреваются в разбое. Еще двоим избрана мера пресечения в виде домашнего ареста.

Всего поступили материалы по семерым сотрудникам ФСБ Российской Федерации, сообщает "Интерфакс", ссылаясь на Московский гарнизонный военный суд. Отмечается, что сотрудники ФСБ подозреваются в преступлении, предусмотренном частью 4 статьи 162 (разбой, совершенный организованной группой либо в особо крупном размере).

Фамилии и должности задержанных не уточняются.