Россия призвала НАТО не перекладывать на нее ответственность за слом ДРСМД

Нет никаких оснований пытаться возложить ответственность за развал Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности на Москву. С таким заявлением выступила делегация РФ на заседании совета Россия-НАТО. Также россияне акцентировали внимание на реальных рисках нагнетания военно-политической обстановки в Европе и призвали проявить сдержанность, пишет агентство ТАСС.

Генсек Североатлантического альянса Йенс Столтенберг, в свою очередь, заявил, что нужно готовиться к миру без ДРСМД. Он отметил, что и Россия, и НАТО понимают необходимость этого договора, но прорыва в переговорах пока не видно.

Столтенберг опять обвинил Россию в нарушении ДРСМД и призвал ликвидировать все ракеты, которые под него подпадают. Только так можно спасти договор. Однако Москва не собирается этого делать, добавил генсек НАТО.

Напомним, США утверждают, будто российская ракета 9М729 для оперативно-тактического комплекса "Искандер" имеет больший радиус действия, чем разрешает договор, и призывают от нее отказаться. Одновременно с этим, Соединенные Штаты и весь альянс игнорируют собственные нарушения ДРСМД.

3 июля Владимир Путин подписал закон о приостановке действия договора.

Договор о ликвидации ракет средней и меньшей дальности был подписан в 1987 году Рональдом Рейганом и Михаилом Горбачевым. Соглашение запрещает разработку, производство и хранение баллистических ракет с радиусом действия от 500 до 5500 километров и крылатых ракет наземного базирования.