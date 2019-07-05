Новости В мире

Все видео этой рубрики
5 июля 201916:07

Россия призвала НАТО не перекладывать на нее ответственность за слом ДРСМД

Нет никаких оснований пытаться возложить ответственность за развал Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности на Москву. С таким заявлением выступила делегация РФ на заседании совета Россия-НАТО. Также россияне акцентировали внимание на реальных рисках нагнетания военно-политической обстановки в Европе и призвали проявить сдержанность, пишет агентство ТАСС.

Генсек Североатлантического альянса Йенс Столтенберг, в свою очередь, заявил, что нужно готовиться к миру без ДРСМД. Он отметил, что и Россия, и НАТО понимают необходимость этого договора, но прорыва в переговорах пока не видно.

Столтенберг опять обвинил Россию в нарушении ДРСМД и призвал ликвидировать все ракеты, которые под него подпадают. Только так можно спасти договор. Однако Москва не собирается этого делать, добавил генсек НАТО.

Напомним, США утверждают, будто российская ракета 9М729 для оперативно-тактического комплекса "Искандер" имеет больший радиус действия, чем разрешает договор, и призывают от нее отказаться. Одновременно с этим, Соединенные Штаты и весь альянс игнорируют собственные нарушения ДРСМД.

3 июля Владимир Путин подписал закон о приостановке действия договора.

Договор о ликвидации ракет средней и меньшей дальности был подписан в 1987 году Рональдом Рейганом и Михаилом Горбачевым. Соглашение запрещает разработку, производство и хранение баллистических ракет с радиусом действия от 500 до 5500 километров и крылатых ракет наземного базирования.

Сейчас

16:16

Госизменник в маске арестован: помощник полпреда президента РФ оказался в клетке

16:05

Танкер Grace 1 был задержан без запроса США

15:56

Мединский уволил Туркалова, Марчелли решил уйти сам

15:36

Арестована группа сотрудников ФСБ, подозреваемых в разбое

15:13

Число жертв наводнения в Иркутской области вновь возросло

14:08

Амстердам отказался от "Евровидения"

14:07

На границе Турции и Сирии взорвалась машина с людьми

Показать все новости

Картина дня

Показать все новости

Самое читаемое

Показать все новости

Телеканал "Россия"

Показать все новости

Вести.Экономика

Показать все новости

Вести.Hi-tech

Показать все новости

Авто.Вести.Ru

Показать все новости

Недвижимость

Показать все новости

Вести.Медицина

Показать все новости

Вести в 20.00

Показать все новости

Вести-Москва

Показать все новости

Tlum.Ru. О детях и мультиках

Показать все новости

Gmbox. Смысл в играх

Показать все новости

Наука

Показать все новости

Фильм Про

Показать все новости

Телеканал "Культура"

Показать все новости

Москва 24

Показать все новости

Сегодня

Госизменник в маске арестован: помощник полпреда президента РФ оказался в клетке

Госизменник в маске арестован: помощник полпреда президента РФ оказался в клетке

6 минут назад
Число жертв наводнения в Иркутской области вновь возросло

Число жертв наводнения в Иркутской области вновь возросло

53 минуты назад
Танкер Grace 1 был задержан без запроса США

Танкер Grace 1 был задержан без запроса США

13 минут назад
Арестована группа сотрудников ФСБ, подозреваемых в разбое

Арестована группа сотрудников ФСБ, подозреваемых в разбое

33 минуты назад
Зеленский приехал в Донбасс и заявил, что у местных жителей "дефектов нет"

Зеленский приехал в Донбасс и заявил, что у местных жителей "дефектов нет"

16 минут назад
Есть шанс сохранить руку: подробности избиения семилетней девочки

Есть шанс сохранить руку: подробности избиения семилетней девочки

45 минут назад
Действовали геройски: президент наградил погибших подводников

Действовали геройски: президент наградил погибших подводников

3 часа назад
10 самых нелепых промахов президентов США

10 самых нелепых промахов президентов США

5 часов назад
Уволены руководители компании, занимающейся багажом в Шереметьеве

Уволены руководители компании, занимающейся багажом в Шереметьеве

2 часа назад
Порошенко снял 34 миллиона долларов наличными

Порошенко снял 34 миллиона долларов наличными

2 часа назад
Песков: обвинения Попова в подкупе должны на чем-то основываться

Песков: обвинения Попова в подкупе должны на чем-то основываться

2 часа назад
Амстердам отказался от "Евровидения"

Амстердам отказался от "Евровидения"

2 часа назад
Неформальные объятия: Берлускони рассказал о дружеской встрече с Путиным

Неформальные объятия: Берлускони рассказал о дружеской встрече с Путиным

2 часа назад
Появилось видео задержания сбежавшей с миллионами Луизы Хайруллиной

Появилось видео задержания сбежавшей с миллионами Луизы Хайруллиной

3 часа назад
Секреты военной лаборатории в Портон-Дауне оказались на помойке

Секреты военной лаборатории в Портон-Дауне оказались на помойке

4 часа назад
Лето в театрах: сокровища балета, авангард на двух сценах и спектакль "только для женщин"

Лето в театрах: сокровища балета, авангард на двух сценах и спектакль "только для женщин"

03.07.2019 11:26
Нужна помощь: Аню Каменкову спасет срочная операция на сердце

Нужна помощь: Аню Каменкову спасет срочная операция на сердце

26.06.2019 14:55
Россия призвала НАТО не перекладывать на нее ответственность за слом ДРСМД

Россия призвала НАТО не перекладывать на нее ответственность за слом ДРСМД

18 минут назад
Эксперты подсчитали цену билета на Hyperloop "Москва-Петербург"

Эксперты подсчитали цену билета на Hyperloop "Москва-Петербург"

29 минут назад
Кличко поможет Зеленскому с переездом

Кличко поможет Зеленскому с переездом

32 минуты назад
Получить наследство стало проще

Получить наследство стало проще

44 минуты назад
В Москве пьяный угонщик не смог поломать ворота и перевернулся. Видео

В Москве пьяный угонщик не смог поломать ворота и перевернулся. Видео

52 минуты назад
Bitcoin потребляет больше электричества, чем вся Швейцария

Bitcoin потребляет больше электричества, чем вся Швейцария

53 минуты назад
Набиуллина уточнила, над чем придется "серьезно подумать"

Набиуллина уточнила, над чем придется "серьезно подумать"

1 час назад
В Петербурге во время секса с девятого этажа выпали мужчина и женщина

В Петербурге во время секса с девятого этажа выпали мужчина и женщина

1 час назад
"Нафтогаз" сообщил о заморозке 145 миллионов долларов дивидендов Nord Stream

"Нафтогаз" сообщил о заморозке 145 миллионов долларов дивидендов Nord Stream

1 час назад
"Иванушка" Кирилл Андреев о грани жизни и смерти: "Я увидел, будто иду к Сорину"

"Иванушка" Кирилл Андреев о грани жизни и смерти: "Я увидел, будто иду к Сорину"

1 час назад
Челентано из труновской группировки получил 24 года

Челентано из труновской группировки получил 24 года

1 час назад
Умер академик РАХ Виктор Ванслов

Умер академик РАХ Виктор Ванслов

1 час назад
Миллиардер из списка Forbes разбился при крушении вертолета на Багамах

Миллиардер из списка Forbes разбился при крушении вертолета на Багамах

1 час назад
ЦБ выявил новый способ мошенничества с банкоматами

ЦБ выявил новый способ мошенничества с банкоматами

1 час назад
Выросло число россиян, ждущих, что жилье подешевеет

Выросло число россиян, ждущих, что жилье подешевеет

1 час назад
На границе Турции и Сирии взорвалась машина с людьми

На границе Турции и Сирии взорвалась машина с людьми

2 часа назад
5 причин посмотреть "Клуб анонимных киллеров"

5 причин посмотреть "Клуб анонимных киллеров"

2 часа назад
Добровольцы нашли изъяны в разных стилях вождения автономных автомобилей

Добровольцы нашли изъяны в разных стилях вождения автономных автомобилей

2 часа назад
Начальник ГИБДД Новгородской области задержан по подозрению во взяточестве

Начальник ГИБДД Новгородской области задержан по подозрению во взяточестве

2 часа назад
Каждый восьмой россиянин паникует после употребления кофе

Каждый восьмой россиянин паникует после употребления кофе

2 часа назад
В Москве отреставрируют место покушения на Ленина

В Москве отреставрируют место покушения на Ленина

2 часа назад
На архивных кадрах британского телеканала обнаружили "невидимку" Бэнкси

На архивных кадрах британского телеканала обнаружили "невидимку" Бэнкси

3 часа назад
Двукратный медалист Олимпиады сел в тюрьму за сбыт наркотиков

Двукратный медалист Олимпиады сел в тюрьму за сбыт наркотиков

3 часа назад
Имущество Ющенко хотят арестовать

Имущество Ющенко хотят арестовать

3 часа назад
Преступление и наказание: каковы штрафы за неправильную парковку в 2019 году?

Преступление и наказание: каковы штрафы за неправильную парковку в 2019 году?

4 часа назад
Погода выходных: будет дождливо и прохладно

Погода выходных: будет дождливо и прохладно

4 часа назад
Дом с выпадающими кирпичами отказались признать аварийным

Дом с выпадающими кирпичами отказались признать аварийным

4 часа назад
Юрий Шатунов экстренно прооперирован

Юрий Шатунов экстренно прооперирован

5 часов назад
Обзор смартфона Sony Xperia 1: длинная история

Обзор смартфона Sony Xperia 1: длинная история

5 часов назад
Купе-кроссовер Renault Arkana: продажи стартовали

Купе-кроссовер Renault Arkana: продажи стартовали

6 часов назад
Вести.net: ведущие производители электроники собираются переносить производства из Китая

Вести.net: ведущие производители электроники собираются переносить производства из Китая

6 часов назад
Новой Русалочкой стала темнокожая певица

Новой Русалочкой стала темнокожая певица

23 часа назад
Прокати нас, Маруся, на тракторе!

Прокати нас, Маруся, на тракторе!

23 часа назад