В Disney запретили установить на могилу умершего мальчика надгробие в стиле Человека-паука

Ллойд Джонс из английского города Мейдстон хотел, чтобы надгробие его умершего сына было украшено в стилистике любимого супергероя мальчика — Человека-паука, но компания Disney отказала в этом. Свое решение они обосновали политикой, которую ввел основатель Уолт Дисней.

Олли Джонс умер в 2018 году, ему было четыре года. На протяжении двух лет он боролся с редким генетическим заболеванием, но лечение не помогло справиться с недугом.

Семья мальчика устроила похороны ребенка в стиле супергеройской тематики. В дальнейшем отец пытался получить разрешение на производство и установку надгробия, на котором был бы изображен Человек-паук, а также нанесена гравировка с отсылкой к персонажу. Для этого Джонсу было необходимо связаться с владельцем Спайдермена — гигантом детских развлечений Disney, сообщает издание Daily Record. Компания владеет франшизой Marvel, подарившей миру многих супергероев.

В Disney отказали в праве установить надгробие в стиле Спайдермена, связав это с тем, что хотят сохранить "невинность» и «магию" вокруг своих персонажей. В компании отметили, что не хотят как-то связывать героев со смертью, ведь могильное надгробие может вызвать такие ассоциации. Сам Ллойд удивлен таким ответом, поскольку почти в каждом фильме Marvel кто-то да умирает.

Согласно политике, которую установил Уолт Дисней, символику Disney и всего, что принадлежит ей, запрещено наносить на надгробия, похоронные урны и подобные предметы.

Скорбящий отец вспоминает сына и его любовь к Человеку-пауку. По словам мужчины, у ребенка было много игрушек, связанных со Спайдерменом. Джонс считает, что любовь к вымышленным персонажам — это нормально, поскольку многие поклонники по всему миру воспринимают супергероев не как выдуманных, а настоящих.

Ранее сообщалось, что на роль Русалочки студия Disney определила темнокожую актрису.