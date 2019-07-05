Грузинский регбист Бродзели раскаялся в своем поступке

Грузинский регбист московского клуба "Слава" Реваз Бродзели заявил, что больше никогда не повторит на поле жест, который он показал в матче Кубка России против "Кубани" в знак поддержки оппозиционной акции в Тбилиси. Спортсмен также сообщил, что счастлив выступать в России.

"Понимаю, что на регбийном поле главное – игра. Здесь недопустимы жесты, которые могут быть неправильно поняты. Впредь такое не повторится", – приводит слова регбиста официальный сайт "Славы".

"Я счастлив играть в России, мне кажется, я нашел общий язык с моими партнерами. Очень бы хотел продолжить борьбу за медали чемпионата России именно здесь", – добавил спортсмен.

Напомним, что Реваз Бродзели и Саба Илуридзе ранее во время игры Кубка России прикрыли один глаз рукой, поддержав тем самым протестующих в Грузии. Позже появилось сообщение, что грузинских регбистов исключили из "Славы". Однако спортсмены остались в клубе, извинившись за неправильные действия на поле.