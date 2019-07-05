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5 июля 201916:45

Медведев: "матрица" нам не нужна

Председатель партии, премьер-министр России Дмитрий Медведев заявил, что "Единую Россию" нельзя превращать в "матрицу" и нельзя уходить полностью в интернет.

Такое заявление Медведев сделал в пятницу, 5 июля, на пленарном заседании политической конференции "Единой России". По словам премьера-министра, "цифра" — это хорошо, "но надо сделать так, чтобы нам всем в "цифру" не уйти", поскольку иначе непонятно, чем это закончится. "Нам "матрица", оставшаяся от партии "Единая Россия", не нужна", — отметил Дмитрий Медведев.

Глава "Единой России" обратил внимание участников конференции на то, что "партия — это личное общение с людьми". Эти слова были встречены аплодисментами, за что Медведев всех поблагодарил и отметил: "Значит, мы с вами это одинаково понимаем".

Премьер-министр подчеркнул, что в то же время люди современные, вне зависимости от места проживания и их возраста, потому "лучшие технологии, безусловно, надо использовать".

Медведев заявил, что в партийной школе, по его мнению, политики должны получать разнообразные знания, которые впоследствии помогут общению с людьми. По словам премьер-министра, слушать людей, понимать, чего они добиваются, что хотят сделать, а потом превращать это в решения — "целое искусство". "Вот если наша высшая партийная школа будет учить этому, то я буду очень счастлив", — резюмировал Дмитрий Медведев.

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