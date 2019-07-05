"Слуга народа" останется без "Европейской солидарности"

Партия "Европейская солидарность" Петра Порошенко не собирается вступать в союз со "Слугой народа" Зеленского. Как заявил один из лидеров "ЕС" Андрей Парубий, взгляды у партий абсолютно разные, пишет агентство РИА Новости.

Кроме того, добавил политик, по спискам "СН" идут бывшие члены Партии регионов и коммунисты, никакой возможности создать с ними коалицию нет.

Напомним, ранее президент Украины Владимир Зеленский распустил Верховную раду и назначил выборы на 21 июля. Половина депутатов смогут пройти в парламент по партийным спискам, другая половина будет избираться в мажоритарных округах.