Секс-скандал со Спейси: молодой истец отозвал иск

Молодой человек, обвинявший актера Кевина Спейси в сексуальных домогательствах, отказался от гражданского иска, в котором требовал возмещения убытков за "тяжелые психические страдания и эмоциональные травмы".

Инцидент произошел в 2016 году. По словам молодого человека, Спейси опоил его алкоголем после чего стал к нему непристойно прикасаться. Гражданский иск был подан 27 июня в суд города Нантакет, штат Массачусетс​​​. Однако сегодня заявитель забрал его, передает РИА Новости. Между тем, гражданский иск был связан с обвинениями, которые также являются предметом уголовного разбирательства в отношении Спейси.

Крупный скандал вокруг Кевина Спейси начался после того, как звезда сериала Star Trek Энтони Рэпп рассказал, что когда ему было 14 лет, пьяный актер попытался соблазнить его. Впоследствии о сексуальных домогательствах со стороны Спейси заявил мексиканский актер Роберто Кавазос.

В 2016 году бывшая телевизионная ведущая Хизер Унру обвинила актера в том, что на вечеринке он домогался ее сына, которому на тот момент было 18 лет. К настоящему моменту число людей, заявивших о домогательствах со стороны актера, составляет несколько десятков человек. После обвинений Кевин Спейси был уволен с главной роли в сериале "Карточный домик".