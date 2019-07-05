В Ливии россиян взяли под стражу за попытку вмешательства в выборы

В Ливии арестованы двое граждан России, их обвиняют в попытке повлиять на предстоящие в стране выборы. Имена и фамилии россиян неизвестны, передает "Интерфакс".

В письме прокуратуры, подконтрольной правительству в Триполи, говорится, что российские граждане добивались встречи с сыном Муаммара Каддафи Саифом аль-Исламом Каддави – он возможный кандидаты в президенты страны.