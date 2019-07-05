Хачанов уступил Баутисте-Агуту в третьем раунде Уимблдона

Российский теннисист Карен Хачанов не смог выйти в четвертый раунд Уимблдонского турнира, который в эти дни проходит на травяных кортах Лондона. Россиянин проиграл испанцу Роберто Баутисте-Агуту, посеянному под 23-м номером, в трех партиях со счетом 3:6, 6:7 (3:7), 1:6​​​.

Соперники провели на корте 1 час 53 минуты. Лишь во втором сете Хачанов сумел оказать достойное сопротивление представителю Испании, уступив лишь на тай-брейке.

В следующем круге Баутиста-Агут сразится за выход в четвертьфинал турнира с французом Бенуа Пером, победившим чешского теннисиста Иржи Веселы со счетом 5:7, 7:6 (7:5), 6:3, 7:6 (7:2).