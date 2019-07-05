Конфликтов не было: в кафе следователь выстрелил знакомому в живот

В одном из кафе Улан-Удэ в четверг, 4 июля, во время встречи бывших одноклассников мужчина выстрелил из травматического пистолета в одного из присутствующих.

По предварительным данным, человек, который произвел выстрел, является сотрудником следственного отдела по расследованию особо важных дел. Виновник случившегося во время встречи с одноклассниками достал из сумки пистолет, направил оружие в сторону потерпевшего, после чего выстрелил ему в область брюшной полости, сообщается на сайте Следственного комитета Российской Федерации по Республике Бурятия.

Отмечается, что никаких конфликтов между мужчинами не было. После того, как сотрудник следственного отдела осуществил выстрел, он принялся оказывать первую помощь раненному, после чего отвез его на такси в больницу.

В отношении виновного возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного пунктом "з" части 2 статьи 111 Уголовного кодекса Российской Федерации (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью). В настоящее время проводится необходимый комплекс следственных действий, направленный на установление всех обстоятельств произошедшего.