Люди бегут из торгового центра: в Московском взорвались емкости с пропаном

В городе Московский на строительной площадке, расположенной напротив торгового центра "Новомосковский", горят емкости с пропаном.

Очевидцы говорят о том, что гремели взрывы, в результате которых, пострадали два человека. По информации Интерфакса, пострадал один человек. В настоящее время пожарные тушат огонь.

Из ближайшего торгового центра выбегают люди. Ранее ряд СМИ написал о том, что горит газозаправочная станция, однако эта информация пока не подтверждается.