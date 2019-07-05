Затопленные судьбы Тулуна: дамба "на 100 лет" из мусора и люди без информации

Команда "Прямого эфира" отправилась в Тулун Иркутской области, где после разрушительных наводнений тысячи людей остались без крова и имущества. Есть погибшие и пропавшие без вести.

Как людям жить дальше? И кто виноват в том, что люди не были готовы к большой воде? Корреспонденты программы на месте катастрофы пытались найти ответы на эти вопросы.

Люди рассказывают, что наводнение застало их врасплох. Гостям в студии показали ролик, в котором за сутки до разгула стихии региональное правительство предупреждает жителей пострадавших населенных пунктов о грядущем подъеме воды, но в нем – ни слова о необходимости эвакуации.

Большинство людей называют все утверждения властей о якобы курсировавших автомобилях с оповещениями враньем.



По словам местных жителей, мэр Тулуна, наоборот, всех успокаивал – говорил, что вода выше дамбы точно не поднимется.

Андрей Малахов рассказывает, что мэр Тулуна Юрий Карих в 2014 был осужден за мошенничество – им два года занималось следствие.

"Вступив в должность, Карих заморозил все строительство и программу переселения из ветхого жилья, поднял себе зарплату, а теперь жалуется, что нет денег на систему оповещения", — рассказывает Малахов.

Кроме того, как ему стало известно, мэр Нижнеудинска в разгар стихии использовал технику для благоустройства своего участка.

Журналист и телеведущий телеканала "Россия 1" Эрнест Мацкявичус напоминает, что местные власти рассчитывали на Тулунскую дамбу, которую строили после наводнения в Тулуне 2006 года и сдали в 2009-м.

Тогда чиновники обещали, что она простоит 100 лет, но выдержала всего десять.

Местные жители рассказывают: еще когда строилась дамба, они жаловались, что вместо камней и глины ее насыпали из мусора, который свозили со всей округи. Но их никто не услышал.

Тележурналист Тимофей Баженов, со своей стороны, обращает внимание на то, что люди живут в опасной пойме уже 40 лет, а подавляющее большинство домов в Тулуне – незарегистрированный самострой, поскольку контроля за строительством тут не велось с советских времен.

По его словам, построить дамбу, которая создавала бы иллюзию безопасности, было дешевле, чем расселять людей.

Сейчас иркутский губернатор Сергей Левченко обещает за счет казны предоставлять пострадавшим несколько вариантов жилья в ближайших районах или выдавать сертификаты на жилье, которые будут действительны на всей территории области.

Но что спровоцировало наводнение: экстремальные осадки и неправильный прогноз погоды (как говорит иркутский губернатор), таяние ледника или незаконная вырубка леса?

Почему мэр Тулуна отговаривал горожан от эвакуации? Действительно ли дамба лишь усугубила ситуацию? Кто был подрядчиком ее строительства и куда делись выделенные на нее 54 миллиона?

Виноваты ли сами люди, живущие в зоне риска, в том, что были не готовы спасаться? Кто и как помогает пострадавшим, и возможны ли эпидемии в районе ЧП?

Корреспонденты и ведущий программы Андрей Малахов в "Прямом эфире" пытались найти ответы на эти вопросы.