Британский МИД не пустил журналистов RT на конференцию о свободе СМИ

Журналистам телеканала RT отказали в аккредитации на Глобальную конференцию по свободе прессы, которую МИД Великобритании проводит в Лондоне.

"По телефону нам сказали: Sorry, we are full ("Извините, мест нет"). На глобальном форуме свободы прессы прессе места нет. Так и живем. Свобода прессы — она не для всех", — рассказала главный редактор МИА "Россия сегодня" и RT Маргарита Симоньян.

О планах провести Глобальную конференцию по свободе прессы ранее сообщала премьер-министр Великобритании Тереза Мэй. В посольстве России в Лондоне ТАСС подтвердили, что российские дипломаты получили приглашение на участие в этой конференции, которая состоится 10-11 июля.

Препятствовать деятельности телеканала RT Лондон пытался мешать и раньше. Так, после инцидента с отравлением Скрипалей британские парламентарии призвали правительство отозвать у канала лицензию на вещание, напоминает РИА Новости.