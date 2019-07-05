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Гибель моряков-подводников 5 минут назад

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5 июля 201918:58

Семьи погибших в Баренцевом море подводников получат по миллиону

Семьи погибших в Баренцевом море из-за пожара в отсеке научно-исследовательского глубоководного аппарата подводников получат помощь. Распоряжение об этом подписал врио губернатора Санкт-Петербурга Александр Беглов. Материальная помощь в миллион рублей будет выплачена семьям всех погибших из резервного фонда правительства Северной столицы.

Похороны всех погибших 1 июля на глубоководном аппарате 14 подводников пройдут в Петербурге на Серафимовском кладбище рядом с мемориалом погибшего экипажа атомной подложки "Курск". Концепцию мемориала для захоронения погибших подводников, чтобы они составляли единый комплекс, прорабатывает автор мемориала "Курск" Геннадий Пейчев. Проезд до Санкт-Петербурга родственникам погибших офицеров оплатили власти Севастополя, пояснил замгубернатора Севастополя Андрей Шишкин. Среди погибших двое севастопольцев — Андрей Воскресенский и Владимир Абанкин, сообщает ТАСС. По данным спикера законодательного собрания Екатерины Алтабаевой, в регионе живут родственники еще одного подводника, но найти их пока не удалось.

Четырнадцать моряков-подводников погибли при пожаре на глубоководном атомном аппарате при изучении придонного пространства и дна Мирового океана. Все погибшие были жителями Петербурга и Ленинградской области. Указ о награждении погибших подводников подписал президент России Владимир Путин. Четверо подводников посмертно стали Героями России, еще десять награждены орденами Мужества.

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