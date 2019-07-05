МИД о задержании россиян: официальных уведомлений от Триполи не было

Министерство иностранных дел РФ проверяет информацию о задержании в Ливии двух россиян, которых обвиняют в попытке повлиять на местные выборы. Официального уведомления в российское ведомство пока не поступало, информацию дипломаты проверяют "по соответствующим каналам", сообщили "Интерфаксу" в МИД.

Между тем, президент некоммерческой организации "Фонд национальных ценностей" Александр Малькевич заявил, что в Триполи задержаны двое его сотрудников. Один из них — социолог, руководитель полевой исследовательской группы фонда Максим Шугалей. Малькевич подчеркнул, что сотрудники организации проводили в Ливию исключительно исследовательскую работу.

Ранее сообщалось, что в Ливии арестовали двух россиян, их имена не назывались. Ливийские власти заявили, что на компьютерах и флеш-картах российских граждан нашли данные, свидетельствующие, что те работали в компании, которая оказывает влияние на выборы в африканских странах.