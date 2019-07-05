Срок задержания нефтетанкера Grace 1 продлен на две недели

Верховный суд Гибралтара продлил срок задержания нефтетанкера Grace 1 еще на две недели, сообщает РИА Новости со ссылкой на местные СМИ.

Иранский танкер Grace 1 вместимостью в 2 миллиона баррелей нефти был задержан накануне вблизи Гибралтара по подозрению в поставках нефти в Сирию в обход существующих санкций. Действующий сейчас пакет ограничительных мер Евросоюза против Сирии запрещает практически все контакты европейского бизнеса с этой страной, особенно в области торговли нефтью.

В операции по задержанию танкера принимали участие британские спецназовцы, которые высадились на судно с вертолета, после чего на его борт поднялись представители гибралтарской полиции и портовых служб. В настоящее время танкерс стоит на якоре у берегов Гибралтара, который является заморской территорией Великобритании.

И.о. министра иностранных дел Испании Жозеп Борель ранее сообщил, что судно было задержано по просьбе США. Однако позднее власти Гибралтара опровергли это, заявив, что решение принималось "независимо, на основе действующих законов".

Между тем власти Ирана уже заявили о незаконном захвате танкера. МИД Ирана выразил протест послу Великобритании в Тегеране и потребовал отпустить танкер. При этом официальный представитель ведомства заявил, что Тегеран считает неприемлемым задержание танкера в Гибралтаре из-за санкций, которые не основываются на решениях ООН.