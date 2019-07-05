ФАС рассказала о медицинском картеле, спонсировавшем радикальную секту
Федеральная антимонопольная служба России провела расследование дела о медицинском картеле, который спонсировал радикальную религиозную организацию. Он действовал более трех лет и его общая сумма дохода составила свыше 735 миллионов рублей.
Виновными признаны семь организаций: ООО "Аксонмед", ООО "Сатори", ООО "Интермед", ООО "Дивайс", ООО "Эквипмед" и два ООО "Лотос" с различными идентификационными номерами налогоплательщика. Они заключали и реализовывали картельное соглашение при участии в государственных закупках на поставку медицинских изделий и средств для уборки помещений, сообщается на сайте Федеральной антимонопольной службы.
Картель был реализован на 111 электронных аукционах для нужд государственных и муниципальных учреждений здравоохранения в восемнадцати субъектах Российской Федерации. После заключения государственных контрактов бюджетные средства проводились через подставные компании с целью вывода денег из легального оборота, а также уклонения от уплаты налогов.
Согласно объяснениям сотрудников, часть компаний картеля находилась под контролем гражданина Индии, который является лидером религиозной группы "Шри Прокаш Дхам". Ее деятельность поддерживалась за счет незаконной деятельности фармацевтических компаний, которые были адептами религиозной группы и находились под влиянием "духовного лидера".
Один из участников картеля заявил, что на сознание людей, предположительно, оказывалось психологическое воздействие посредством гипноза и других техник.
Материалы дела будут переданы Федеральной антимонопольной службой в правоохранительные органы.
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