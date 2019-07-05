На свободе экс-заммэра Волгограда Доронин не остался

Бывший заммэра Волгограда Андрей Доронин заключен судом под домашний арест до 4 сентября, сообщает ТАСС.

В каком именно преступлении подозревают чиновника, не сообщается. Источник в силовых структурах сообщил агентству, что делом чиновника, который покинул пост заместителя мэра в 2005 году, занимается ФСБ.