Моуринью сватают в сборную Китая и "Гуанчжоу"

Известный португальский тренер Жозе Моуринью может перебраться в Китай. В настоящее время 56-летний специалист проводит переговоры с Ху Цзяинем, считающимся одним из самых богатых людей в КНР. Речь идет о возможном назначении португальца на пост главного тренера "Гуанчжоу" и китайской сборной.

По информации The Telegraph, Моуринью готов помочь вывести футбол в Китае на новый уровень. На данный момент обсуждаются детали соглашения. Отметим, что миллиардер Ху Цзяинь является владельцем "Гуанчжоу". Кроме того, бизнесмен занимается развитием футбола в КНР.

Напомним, что нынешним наставником "Гуанчжоу Эвергранд" является Фабио Каннаваро, а Марчелло Липпи тренирует сборную Китая.