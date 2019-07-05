Зеленский пообщался с дончанами на русском и сорвал аплодисменты

На русский язык перешел во время выступления в Краматорске президент Украины Владимир Зеленский. Он решил показать, что в Донецкой области никто не мешает говорить по-русски. После перехода Зеленского на русский язык зал разразился аплодисментами. Зеленский пояснил, что ехать на танке, чтобы защищать русский язык, не надо. Он продолжил свое выступление, которое транслировало украинское телевидение, на русском языке.

Три четверти жителей Донецкой области считают русский язык родным, отмечает РИА Новости. По мнению Зеленского, восстановление региона и завершение войны в Донбассе должны идти параллельно. Президент Украины пояснил, что важно инвестировать в Донбасс для того, чтобы люди видели, что страна меняется. В сентябре 2019 года Зеленский намерен провести бизнес-форум в Мариуполе, на который приглашены зарубежные и украинские инвесторы.

Президент Украины также пояснил: он знает, что семья нового главы Донецкой областной администрации Павла Кириленко проживает на не подконтрольной Киеву территории Донбасса. Он подчеркнул, что с братом Павел Кириленко не общается из-за политических разногласий.

"Из-за войны на Донбассе много разбитых семей. Павел — такой же украинец, как и мы. И попрошу не делить нас на "своих" и "чужих", людей, которые сегодня на временно оккупированных территориях, — заявил Зеленский. — Они такие же украинцы, дефектов у них нет".

В Киеве в апреле Верховная рада приняла закон о государственном языке. Он подразумевает использование исключительно украинского языка практически во всех сферах жизни. При этом этот закон фактически отменил действие закон об основах государственной языковой политики от 2012 года, который предусматривал возможность официального использования русского языка в качестве регионального в 13 из 27 украинских регионов.