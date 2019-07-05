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Гибель моряков-подводников -1 минута назад
Навечно вписаны в историю флота: Путин посмертно наградил 14 моряков-подводников
Указом президента РФ звания Героев России присвоено четверым подводникам, погибшим при пожаре в глубоководном аппарате Северного флота. Как отмечается в документе, за мужество и героизм при исполнении воинского долга званий посмертно удостоены капитаны первого ранга Андрей Воскресенский, Денис Опарин и Константин Сомов, а также капитан второго ранга Дмитрий Соловьев. Еще десять членов экипажа посмертно награждены орденами Мужества.
Звание Героя Российской Федерации — высшее в нашей стране: согласно положению, оно присваивается за заслуги перед государством и народом, связанные с совершением подвига. То есть, за какой-то конкретный геройский поступок.
Трагедия в Баренцевом море произошла на секретном объекте, и мы не знаем пока, за что именно посмертно получили золотые звезды четверо подводников, но ясно, что в этом общем подвиге они сыграли особую роль.
Известно, впрочем, что Герой России капитан II ранга Дмитрий Соловьев вывел из горящего отсека гражданского специалиста и задраил за ним люк. Спас человека, вернулся к своим товарищам и вместе они продолжили бороться за живучесть корабля. Не дали пламени распространиться дальше.
В родном для Дмитрия городе Почепе Брянской области панихиду по нему будут служить ежедневно до 40 дней. Здесь помнят его еще мальчиком.
"Когда я его встретила после школы, он мне сказал, что служил на подводной лодке. Я прямо обмерла. Я говорю: "Да ты что! Как же ты там смог? И не боялся?" — рассказывает классный руководитель Наталья Крапива. "Нет, не боялся. Все нормально. Я же там был не один. С товарищами были", — ответил он.
О военной карьере Дмитрий Соловьев мечтал с детства. Об этом свидетельствуют и кадры, снятые на школьном выпускном 20 лет назад.
- Кем ты хочешь быть?
- Военным!
В Сосновом Бору Ленинградской области друзья и коллеги Героя России капитана I ранга Андрея Воскресенского несут цветы к монументу подводникам, погибшим в мирное время. В этом городе атомщиков находится еще и центр подготовки экипажей подводных лодок. Андрея Воскресенского здесь моряки хорошо знали, гидронавт пользовался огромным авторитетом.
"Высокий, красивый морской офицер. Довольно скромный, общительный, простой в отношениях. Но, зная, чем они занимались, его служба вызывает большое уважение", — говорит Сергей Аверьянов, друг семьи Воскресенских.
Звание Героя России указом президента также присвоено капитану I ранга Константину Сомову, кавалер трех орденов Мужества, уроженец Грузии, учился он в Баку.
Еще одним Героем России стал посмертно Денис Опарин. Он — уроженец Мурманской области, закончил школу в поселке Оленья Губа, потомственный моряк.
"Уже в школе он говорил о своем желании идти по стопам отца, знал, что будет военным, и хотел поступать в военное училище", — вспоминает его одноклассница Светлана Смирнова.
Отец Дениса Опарина также Герой России. Александр Опарин, предположительно, возглавлял испытания глубоководного аппарата, на котором погиб его сын.
- Головные уборы снять! Знамена склонить!
Траурная церемония в память о моряках-подводниках в Вилючинске — это главная база подводных сил Тихоокеанского флота. Минута молчания. Юнармейцы зажигают 14 свечей памяти.
С Камчаткой тесно была связана жизнь троих погибших подводников — капитана II ранга Александра Авдонина, капитана III ранга Владимира Сухиничева и капитана-лейтенанта Михаила Дубкова. Они, как и еще семеро их товарищей, посмертно получили ордена Мужества — капитаны I ранга Владимир Абанкин, Сергей Данильченко, Денис Долонский, Константин Иванов и Николай Филин (это уже его четвертый орден Мужества), капитан III ранга Виктор Кузьмин и подполковник медицинской службы Александр Васильев.
Везде, где служили, учились, росли 14 героев-подводников, в эти дни вспоминают о них. В Севастополе, где базируется Черноморский флот и где закончили училище двое гидронавтов, на флаги у Свято-Никольского собора повязывают траурные ленты.
А моряки Северного флота продолжают приносить цветы к причалу в Североморске. Мужество и героизм 14 подводников, проявленные при исполнении воинского долга, навечно теперь вписаны в историю Военно-морского флота.
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