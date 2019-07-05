Джеффри Пайетт повредился, катаясь на велосипеде

Американский посол в Греции Джеффри Пайетт получил травму на полуострове Мани, совершая поездку на велосипеде.

Об этом Пайетт написал на своей странице в Twitter. По словам посла, он недоволен случившимся, поскольку его поездка оборвалась. Джеффри Пайетт с нетерпением ждет возвращения в Афины на его пути к выздоровлению.

Американский посол в Греции выразил благодарность персоналу медицинского центра "Ареополи" за "отличную медицинскую помощь".

С августа 2013 по август 2016 Джеффри Пайетт был послом США на Украине, где изучал украинский язык.