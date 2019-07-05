Оптическая иллюзия? Пользователи спорят о фото с "левитирующим" человеком

Очередная оптическая иллюзия образовалась на фото, опубликованном на сайте Reddit. Глядя на него, складывается ощущение, что молодой мужчина будто бы парит в воздухе.

На самом деле человек просто стоит на асфальте, а такой эффект создает небольшой наклон и тень у его ног.

Однако даже после разъяснения причины такого эффекта далеко не все пользователи смогли отвязаться от ощущения, будто мужчина на снимке "левитирует".