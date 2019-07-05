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5 июля 201919:16

В Черном море перевернулось прогулочное судно, пропали люди

Близ Джубги, что в Краснодарском крае, перевернулось прогулочное судно. 18 человек из 20 находившихся на борту спасены, остальных ищут. Это был катамаран, уточняет ТАСС.

Как сообщили местные власти, никто в результате инцидента в Черном море не пострадал. На катамаране находили и дети, и взрослые. Данных о пострадавших у представителей администрации Туапсинского района пока нет. В свою очередь, экстренные службы отмечают, что одна женщина находится в тяжелом состоянии.

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В Черном море перевернулось прогулочное судно, пропали люди

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