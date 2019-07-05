СБУ похитила человека, которого хочет связать со сбитым "Боингом"

Новая провокация украинских спецслужб. Агенты СБУ похитили в Донбассе бывшего ополченца. Сейчас он под стражей в Киеве. Уже известно, что Владимира Цемаха, которого называют командиром ПВО ДНР, хотят объявить причастным к крушению малайзийского "Боинга" в 2014 году. Как Цемах оказался в руках СБУ и какие показания намерены из него выбить?

Примерно в 10 утра Владимир Цемах возвращался с рынка к себе домой. Открыв входную дверь, он переступил порог и, скорее всего, в этот момент похитители нанесли ему удар по затылку. В квартире видны следы крови, разбитые очки, отсюда уже обездвиженные тело отставного военного перенесли в автомобиль, заранее припаркованный возле подъезда.

После похищения Служба безопасности Украины инкриминирует Владимиру статью 258 — создание террористической организации и участие в ней. Но при этом ни одна страна мира и сама Украина не признали ДНР и ЛНР таковыми. В украинских СМИ появились новости о том, что Цемах якобы был причастен к сбитому "Боингу" в небе над Донбассом в 2014 году.

Но на тот момент Владимир не имел никакого отношения к подразделениям ПВО, так как проходил лечение от контузии и осколочных ранений, которые получил 6 июля 2014 года.

Владимир ушел из армии ДНР в 2016 году: ранение давало о себе знать, и здоровье не позволяло нести службу. Выбрал мирную профессию — преподаватель физкультуры в местном техникуме. В городе его знают и уважают.

На сегодняшний день Украина в очередной раз доказывает, что не является приверженцем минских договоренностей, так как те методы и действия, которые совершают киевские власти, никак не сходятся с риторикой о мирном разрешении данного конфликта.