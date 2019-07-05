Павлюченкова и Мельцер вылетели с турнира смешанных пар на Уимблдоне

Россиянка Анастасия Павлюченкова, потерпев неудачу на Уимблдонском турнире в первом круге одиночного женского разряда, не смогла реабилитироваться в миксте. В паре с австрийцем Юргеном Мельцером она проиграла украинцу Денису Молчанову и Галине Воскобоевой из Казахстана.

Это произошло на старте смешанных соревнований. Российско-австрийский дуэт уступил со счетом 6:7, 6:1, 4:6. Матч продолжался 1 час 54 минуты. Во втором круге микста Молчанов и Воскобоева встретятся с американкой Николь Меликар и бразильцем Бруно Соаресом.

Ранее турнир покинул еще один представитель России Карен Хачанов, уступивший в трех сетах испанцу Роберто Баутисте-Агуту.