Москва считает, что захват супертанкера Grace 1 готовился давно

В Министерстве иностранных дел Российской Федерации заявили об осуждении захвата супертанкера под панамским флагом, который был осуществлен в четверг, 4 июля, властями Гибралтара при содействии спецподразделения морской пехоты вооруженных сил Великобритании.

Соответствующий комментарий Департамента информации и печати опубликован на сайте МИД. В нем сообщается, что задержание судна и находившегося на нем груза расценивается как целенаправленная акция по дальнейшему осложнению ситуации вокруг Ирана и Сирии.

На Смоленской площади подчеркнули, что последовавшие незамедлительно после данной операции восторженные комментарии высокопоставленных официальных лиц Великобритании и США подтверждают эти оценки, а также свидетельствуют о том, что данная акция готовилась давно с помощью соответствующих служб и ведомств нескольких стран.

В комментарии МИД отмечается, что ссылки гибралтарских властей на то, что находящийся на судне груз предполагалось доставить на один из сирийских нефтеперерабатывающих заводов, который находится под санкциями Евросоюза, лишь усложняют ситуацию. "В любом случае, данный шаг, по нашему убеждению, противоречит заявленному настрою ведущих стран Евросоюза, включая Великобританию, добиваться сохранения договоренностей с Ираном в ядерной сфере", — говорится в сообщении.

На Смоленской площади напомнили, что иранские представители не раз подчеркивали, что их страна не получила экономической отдачи от ядерной сделки вследствие того, что ее европейские участники так и не смогли найти эффективные формы работы в этой сфере и в тех условиях, когда США из СВПД вышли и "обложили своими санкциями всех тех, кто готов и дальше действовать в соответствии с международным правом, продолжая законное экономическое сотрудничество с Ираном".

В МИД отметили, что Великобритания не скрывает, что в ситуации с танкером значимую роль сыграло намерение дополнительно нарастить нажим на "режим Асада".

По мнению МИД, необходим диалог и совместный поиск решений, вместо которого в Лондоне, Вашингтоне, а также ряде других столиц только и ищут повод, который позволит сыграть на дальнейшем обострении.

Ранее сообщалось о задержании судна Grace 1. Главный министр Гибралтара Фабиан Пикардо сообщил, что такие меры были приняты из-за "информации, дающей правительству Гибралтара разумные основания полагать, что судно Grace 1 действовало в нарушение санкций ЕС против Сирии".