Горючий конфликт: Иран грозит в ответ на задержание танкера захватить британское судно

В Лондоне и Вашингтоне стремятся обострить ситуацию вокруг Ирана и Сирии вместо поисков путей деэскалации — так сегодня в российском МИД отреагировали на захват британскими ВМС у берегов Гибралтара танкера, который перевозил иранскую нефть. Операция проводилась по запросу США. Судно задержано на две недели из-за подозрений, что везло нефть в Сирию, нарушая тем самым санкции ЕС против Дамаска. Тегеран отреагировал остро и в ответ грозит захватить британский танкер.

Танкер Grace 1 c двумя миллионами баррелей сырой нефти из Ирана штурмовал британский спецназ. Передовая группа высадилась на палубу с вертолета, остальные коммандос добирались до судна на моторных лодках вместе с представителями гибралтарской полиции и портовых служб.

"У нас есть основания полагать, что судно перевозило партию сырой нефти на НПЗ в Баниясе в Сирии. Этот нефтеперерабатывающий завод является собственностью организации, которая подпадает под санкции Европейского Союза против Сирии", — сообщил Фабиан Пикардо, главный министр Гибралтара.

Операция прошла без единого выстрела. Насколько известно, никто из 28 членов экипажа сопротивления вооруженным спецназовцам не оказал. Среди моряков граждане Пакистана, Индии и Украины. Теперь их допрашивают, потому что факт отправки нефти в Сирию еще надо доказать.

Предполагается, что 17 апреля танкер отошел от иранского нефтяного терминала на острове Харк, 4 июня прошел мимо мыса Доброй Надежды и через месяц оказался у Гибралтара. Столь долгий путь в Средиземное моря объясняется тем, что габариты судна водоизмещением 300 тысяч тонн не позволяют ему воспользоваться Суэцким каналом.

Танкер шел под Панамским флагом. С точки зрения международного права, покупать и перевозить иранскую нефть никому не запрещено. Но против Ирана, как и против Сирии, действуют жесткие американские санкции. В итоге выяснилось, что судно было задержано по указанию США.

"Отличные новости: Великобритания задержала супертанкер Grace 1 с грузом иранской нефти, направлявшийся в Сирию в нарушение санкций ЕС. США и наши союзники будут продолжать препятствовать получению режимами Тегерана и Дамаска прибыли от незаконной торговли", — заявил Джон Болтон, помощник американского президента по вопросам национальной безопасности.



Все происходит в разгар противостояния между Ираном и США. Тегеран захват танкера назвал незаконным. В иранский МИД для объяснений вызвали британского посла. Пока ситуация держится на уровне переговоров, но доверенные лица иранского руководства начинают озвучивать угрозы: "Если Великобритания не отменит решение о задержании иранского танкера, то обязанность (иранских) властей — сделать симметричный шаг и задержать британский танкер".

Гибралтар — так называемая заморская территория Великобритании, которая позволяет Лондону контролировать стратегически важный пролив. Теперь свои претензии может выдвинуть Испания, которая утверждает, что воды вокруг Гибралтара принадлежат ей. Но в Мадриде пока заняли позицию стороннего наблюдателя.

"Естественно, мы знали об этой операции. Гражданская гвардия патрулировала зону, но мы изучаем обстоятельства, при которых это произошло. Это была просьба Соединенных Штатов к Соединенному Королевству. Мы изучаем, как это влияет на наш суверенитет, в том смысле, что это произошло в водах, которые находятся под суверенитетом Испании", — сообщил Жозеп Борель, исполняющий обязанности министра иностранных дел Испании.

Возникают вопросы, зачем Лондону понадобился захват этого нефтяного танкера. До сих пор Великобритания старалась избегать жесткой конфронтации с Ираном. Здесь не поддерживали решение Дональда Трампа о разрыве ядерной сделки с Тегераном, но, тем не менее, сейчас пошли на явный конфликт.