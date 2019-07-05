Кража из-за любви: задержана похитительница 23 миллионов, чемоданы с деньгами ищут

23 миллиона в рублях, долларах и евро. В Казани задержана кассир одного из банков Башкирии Луиза Хайруллина. По данным следствия, она похитила крупную сумму из кассы, забрала детей из школы и скрылась в неизвестном направлении. Денег при задержании у нее не оказалось. Мотивы преступления пока не ясны. По одной из версий, муж похитительницы был заядлым игроманом, а его преследовали кредиторы.

Кадры сняты всего два часа назад: Луизу Хайруллину выводят из управления по борьбе с организованной преступностью и сажают в автозак.

"Луиза чувствует себя нормально. Ничего говорить не буду", — заявил ее адвокат.

В Уфу подозреваемую в дерзком ограблении банка привезли из Казани, где ее задержали на съемной квартире.

- На вопросы отвечать не будете, да?

В ответ женщина отрицательно мотает головой. В этой не накрашенной женщине в спортивном костюме трудно узнать Луизу Хайруллину, фотографии которой последние полтора месяца постоянно крутили по телевидению и публиковали в интернете. Она спокойна, не произносит ни слова и постоянно отворачивается от камеры.

В Казани семья Хайруллиных поселилась в одном из спальных районов в обычном панельном доме. Снять квартиру здесь стоит порядка 20 тысяч рублей.

О том, что в их доме развернулась целая спецоперация, многие соседи даже не догадывались. Семью Луизы практически никто не видел, сама она подозрений ни у кого не вызвала.

- Я только встречалась с ней в лифте: "здравствуйте и до свидания". И все!

- Я ее один раз видела. С работы возвращалась. Видела, как она поднималась. Сегодня из интернета узнала кто это.

Квартиру, в которой задержали Луизу, сдавали посуточно. Владелица квартиры рассказала нам, что женщина позвонила ее риелтору за два дня до того, как въехала. Бронировала на пять дней: якобы, приехала с семьей посмотреть Казань.

"Сначала была одна, в час зашла. Наташа ей ключи отдала, видимо, там расчет получился не деньгами наличными, а просто перевод с какой-то карты. Даже не знаю, семья заходила или нет вообще в квартиру. А вечером соседи у нас видели каких-то людей, видимо, в штатском в районе пяти или шести часов", — поясняет хозяйка квартиры Наталья.

При этом документы при заселении Луиза так и не показала.

"Паспорт не показывала. Сказала, что документы у мужа, а он в аквапарке с детьми", — добавляет хозяйка сдаваемого посуточно жилья.

Где в этот момент на самом деле был муж с детьми, до сих пор не ясно. В аквапарке их никто не запомнил.

Казанский аквапарк "Ривьера" самый большой. Здесь тысячи людей проходят, стоят в очереди.

- Вы таких людей не видели здесь?

- Нет, не видели, — отвечают охранники аквапарка.

По некоторым данным, Хайруллину отследили по одной из ее сим-карт. Женщина решила проверить выплаты детям и включила телефон, который оперативники прослушивали в течение полутора месяцев, надеясь на удачу.

"В результате совместных оперативно-розыскных мероприятий было установлено, что подозреваемая вместе с семьей скрывается в городе Казани. Устанавливается местонахождение похищенных денежных средств", — пояснила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Кассир "Россельхозбанка" исчезла вместе с мужем и двумя дочерями 27 мая. Вместе с ними из банка в городе Салавате в Башкирии пропали свыше 23 миллионов рублей.

Женщина в конце рабочего дня просто отпросилась, забрала деньги и ушла. За то время, что оперативники пытались выйти на их след, звучали самые разные версии. О том, что семья скрывается в соседнем Казахстане, что за ограблением может стоять муж Луизы — якобы любитель азартных игр, из-за которых он погряз в долгах. Предполагали, что семья скрылась на своей машине, но через месяц Renault Duster обнаружил в собственном гараже отец Луизы.

В банке задержание кассира никак не комментируют. Родные и друзья Хайруллиных от их поступка до сих пор в шоке.

"Просто не укладывается это в голове как-то. Что могло произойти? Благополучная семья", — отмечает друг семьи Хайруллиных Илья Корницкий.

"Я ничего не знал, что там конкретно. Я ничего не знал!" – повторяет отце Луизы Рамиль Муллахметов.

- А вы рады хотя бы?

"Конечно! Главное, чтобы живы-здоровы были", — подчеркивает отец беглой сотрудницы банка.

Луизе и, возможно, ее мужу теперь предстоит ответить на вопросы, где они скрывались все это время и где находятся пропавшие миллионы. Две дочери супругов, судя по всему, пока будут находиться с отцом Луизы.

"Добрый день еще раз! Я приехал за детьми", — приехал дед за своими внучками в полицейский участок.