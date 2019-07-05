Переломы, ожоги, порезы и укусы: лечить жестоко избитую Аишу будут в Москве

Менее часа назад из Назрани в Москву вылетел самолет, который доставит на лечение семилетнюю Аишу Ажигову. Накануне она поступила в одну из больниц республики с тяжелейшими повреждениями: переломами, ожогами, порезами и даже укусами. По данным следствия, ребенка зверски истязала родная тетя. Девочка уже перенесла одну операцию, теперь ею займутся специалисты центра неотложной детской хирургии Рошаля.

В самолет малышку врачи заносят на руках. Путешествие в Москву будет ее первым полетом в жизни.

Дорогу из больницы Назрани до аэропорта на машине скорой помощи девочка проспала. Ее состояние врачи называют стабильно тяжелым. Но сегодня появилась первая в этой истории хорошая новость: есть надежда сохранить правую ручку.

"Ручка порозовела, есть шанс сохранить ребенку руку. Первоначально прогноз был об ампутации руки. На ребенке буквально нет живого места. Раны различного периода", — говорит Анна Кузнецова, уполномоченный при президенте России по правам ребенка.

Кроме гангрены правой руки у семилетнего ребенка переломы, ушибы, ссадины, ожоги и даже укусы. Девочку привезли в республиканскую больницу накануне, и операция требовалась срочно. Врачи держали связь с ведущими столичными специалистами. Уже глубокой ночью состоялся разговор с Леонидом Рошалем.

Это, конечно, исключение из больничных правил — шоколадка прямо на реанимационной кроватке. Но о ней малышка попросила еще до операции и, кажется, была готова обнять в клинике каждого врача.

"Девочка в сознании, девочка адекватна. Проводятся все манипуляции, повторно берутся все анализы", — рассказывает Зарема Льянова, и.о. министра здравоохранения Ингушетии.

Мать от воспитания ребенка отказалась. Последние полгода девочка жила в городе Сунжа у своей тетки по отцовской линии — она главная подозреваемая и уже задержана.

"На данный момент следствием установлено, что девочка воспитывается в семье тети без оформления документов, в том числе опеки. Мать девочки проживает отдельно. Также следователи устанавливают местонахождение отца ребенка. Вину подозреваемая не признает", — сообщила Светлана Петренко, официальный представитель Следственного комитета России.

Следователи допрашивают и бабушку, есть вопросы и к органам опеки, ведь та самая тетя уже была судима, причем по той же статье "Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью". Родных детей женщины — пятилетних близнецов — из семьи уже забрали.

В эти минуты малышка летит в Москву, в клинике доктора Рошаля ее уже очень ждут.