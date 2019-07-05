Пловец Тарасевич принес России второе золото на Универсиаде-2019

В Неаполе продолжаются летние Всемирные студенческие игры. Сборная России завоевала вторую золотую медаль Универсиады-2019. Она оказалась на счету пловца Григория Тарасевича, быстрее всех проплывшего стометровку на спине.

23-летний россиянин финишировал первым с результатом 53,51 секунды. Второе место занял француз Йоанн Н'Дойе-Бруар (53,80), бронза досталась американцу Джастину Рессу (53,81).

Кроме того, серебряную медаль завоевал знаменосец сборной России Кирилл Пригода. Он показал второй результат на дистанции 100 метров кролем. Также серебро в активе Евгении Селезневой и Егора Лапина, ставших вторыми в синхронных прыжках в воду с трехметрового трамплина в миксте.