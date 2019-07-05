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5 июля 201920:50

Теплоход "Дмитрий Фурманов" примет участников "Телефлота-2019"

С 1 по 9 сентября на теплоходе "Дмитрий Фурманов" круизной компании "Созвездие" (приоритетный партнер Круизного центра "Инфофлот") пройдет XIV Фестиваль молодежных СМИ "Телефлот-2019". Участники мероприятия начнут своё увлекательное путешествие из Санкт-Петербурга и смогут познакомиться с уникальной историей острова Валаам, с шедеврами острова Кижи, примут участие в пикнике на берегу Мандроги, посетят Горицы, Кострому, Плёс, Ярославль, Нижний Новгород и Казань.

Международный фестиваль "Телефлот" давно стал уникальным событием, проходящим сразу в нескольких городах страны благодаря теплоходам "Созвездия".

Молодые тележурналисты отправляются в круиз и вместе с ведущими специалистами отечественной журналистики изучают историю России. Вместе они создают новые интересные сюжеты, пополняют архив эксклюзивными фотографиями и получают квалифицированную поддержку от старших коллег с центральных телеканалов.

В программу XIV Фестиваля молодёжных СМИ "Телефлот" вошли мастер-классы, которые проведут приглашённые специалисты: Игорь Романовский (режиссёр, продюсер Российского телевидения, Москва), Илья Доронов (Управляющий директор телеканала РБК, в прошлом ведущий телеканала "Россия 24"), Надежда Федотова (шеф-редактор каналов "Россия 1", "Первый канал", Москва), Анжелика Лукина (блогер, медиапедагог, руководитель проекта "Travel.Диссертация", Москва), Марианна Никольская (детская радиоредакция ВГТРК, Санкт-Петербург), Алексей Ерофеев (телерадиоведущий ВГТРК, Санкт-Петербург), Георгий Настенко (корреспондент газеты "Труд", Москва).

График маршрута "Телефлота-2019" по городам: 1 — Санкт-Петербург, 2 – Валаам, 3 — Мандроги, 4 — Кижи, 5 — Горицы, 6 — Ярославль, 7 — Кострома, 8 — Нижний Новгород, 9 – Казань .

"Дмитрий Фурманов" — это не просто теплоход, а настоящий город развлечений. На борту – рестораны, бары, кофейня, широкоформатный кинотеатр, фитнес-флот, библиотека, детский клуб и многое другое. Каждый вечер путешественников ждет веселая развлекательная программа, концерты и бесшумные дискотеки в наушниках.

Если вы начинающий журналист, по вопросам участия обращайтесь в оргкомитет: +7-903-103-9180 или +7-903-103-9187, +7-903-103-91 8 8, электронная почта: 1039188@gmail.com.

Группа во "ВКонтакте" (https://vk.com/teleflot).

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