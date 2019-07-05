После визита Рябкова Мадуро проведет военные учения

Президент Венесуэлы Николас Мадуро сообщил, что власти страны готовятся к проведению новых военных учений, которые состоятся 24 июля. Они пройдут в честь освободителя Венесуэлы Симона Боливара.

По словам Мадуро, цель военно-гражданских учений — отработка плана действий по защите морского пространства и рек Карибского моря, венесуэльских берегов и границ, сообщает ТАСС.

До этого последние крупные военные учения проходили в Венесуэле в феврале 2019 года.

Визит заместителя главы Министерства иностранных дел Российской Федерации Сергея Рябкова в Венесуэлу, который состоится 20-22 июля, поспособствует сближению двух государств. Соответствующее заявление сделал посол Венесуэлы в Москве Карлос Рафаэль Фариа Тортоса. По его словам, визит Рябкова будет способствовать созданию "более эффективных механизмов двусторонней связи" и поможет сближению двух правительств, а также министерств иностранных дел, сообщает РИА Новости.

Фариа отметил: в Венесуэле рады тому, что Сергей Рябков нашел время "в своей напряженной повестке дня", чтобы посетить их страну. Также посол выразил благодарность России за поддержку, оказанную в кризисной ситуации, в которой сейчас находится Венесуэла. "Мы выразили особую признательность правительству президента Владимира Путина за его позицию, за то, что оно действовало и принимало меры в трудные для нашего правительства времена", — отметил Карлос Рафаэль Фариа Тортоса во время мероприятия по случаю 208-ой годовщины независимости Венесуэлы, которое прошло в Москве.

Замглавы МИД приедет в Венесуэлу для участия в министерском заседании бюро Движения неприсоединения, а также проведет двусторонние встречи.