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5 июля 201920:45

Медведев зачехлил ракетку на Уимблдонском турнире

EPA

На Уимблдонском теннисном турнире завершилась встреча третьего круга между россиянином Даниилом Медведевым и бельгийцем Давидом Гоффеном. Матч между ними продолжался 3 часа 30 минут. Российский теннисист уступил в пяти сетах со счетом 6:4, 2:6, 6:3, 3:6, 5:7.

Медведев был последним представителем России на Уимблдоне в мужском одиночном разряде. За выход в четвертьфинал третьего в сезоне турнира "Большого шлема" Гоффен поспорит с испанцем Фернандо Вердаско, ранее взявшим верх над Томасом Фаббьяно из Италии.

Напомним, что Уимблдон-2019 завершится 14 июля. Его призовой фонд превышает 49 миллионов долларов.

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