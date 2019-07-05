Медведев зачехлил ракетку на Уимблдонском турнире

На Уимблдонском теннисном турнире завершилась встреча третьего круга между россиянином Даниилом Медведевым и бельгийцем Давидом Гоффеном. Матч между ними продолжался 3 часа 30 минут. Российский теннисист уступил в пяти сетах со счетом 6:4, 2:6, 6:3, 3:6, 5:7.

Медведев был последним представителем России на Уимблдоне в мужском одиночном разряде. За выход в четвертьфинал третьего в сезоне турнира "Большого шлема" Гоффен поспорит с испанцем Фернандо Вердаско, ранее взявшим верх над Томасом Фаббьяно из Италии.

Напомним, что Уимблдон-2019 завершится 14 июля. Его призовой фонд превышает 49 миллионов долларов.