Задержан владелец перевернувшегося у Джубги катера с людьми

Люди, которые были на опрокинувшемся в Черном море прогулочном катере, в госпитализации не нуждаются. Об этом сообщил глава Туапсинского района Анатолий Русин.

Данные разнятся. Ранее сообщалось, что в ста метрах от побережья Джубги перевернулся катамаран "Атолл". Всего на борту судна были 43 человека. В экстренных службах рассказали о двух погибших, однако источник во властных структурах заявил, что никто из пострадавших не получил серьезных травм, сообщает ТАСС.

По словам Русина, госпитализация пассажирам судна не требуется. В настоящее время на месте работают медики и психологи.

Также ТАСС в правоохранительных органах сообщили о задержании владельца прогулочного судна. С ним работают сотрудники полиции. По предварительным данным, катамаран, вмещающий около двадцати человек, перевозил почти вдвое больше людей, чем положено.

Всех пострадавших опрашивают, чтобы прояснить ситуацию, найти виновных и привлечь их к ответственности.