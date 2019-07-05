Российский дзюдоист Прокопчук стал победителем Универсиады в Неаполе

Очередное золото Универсиады-2019, проходящей в Неаполе, для сборной России принес дзюдоист Евгений Прокопчук. В весовой категории до 73 кг россиянин в финальном поединке победил азербайджанца Хидаята Хейдарова.

Бронзовые медали завоевали Ким Чхоль Гван из КНДР и Хикматилло Тураев из Узбекистана. Ранее российская дзюдоистка Наталья Голомидова стала третьей в весовой категории до 57 кг.

На данный момент сборная России занимает четвертое место в общекомандном зачете. В активе российской команды 13 (3 золота, 4 серебра, 6 бронзы) наград. Первыми пока идут японские студенты с 12 (6 золота, 5 серебра, 1 бронза) медалями.