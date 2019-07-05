Переворот "Атолла": два человека погибли, владелец катамарана задержан

Два человека погибли при опрокидывании катамарана "Атолл" в ста метрах от пляжа Джугбы. Информацию о погибших подтвердили в МЧС. Доследственную проверку трагического происшествия начало Южное следственное управление на транспорте Следственного комитета России.

42-летний ставрополец — владелец судна — задержан, сообщает ТАСС. Он доставлен в полицейский отдел Туапсе. По предварительным данным, катамаран был перегружен. На его борту находились 43 человека. Несколько выживших при крушении катамарана были в шоке. На месте работали четыре бригады скорой медицинской помощи, которые помогли людям прийти в себя. Спасшиеся в инциденте с переворотом судна люди не нуждаются в медицинской помощи.

По предварительным данным, прогулочное судно было минимум вдвое перегружено.

Позже появилась информация, что капитан судна, первоначально ударившийся в бега, тоже задержан.