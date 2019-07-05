Экс-глава "Тольяттиазота" за миллиардные хищения приговорен к 9 годам колонии

В Тольятти суд заочно вынес приговоры пяти фигурантам дела о хищении 89 миллиардов рублей компании "Тольяттиазот".

Бывший руководитель предприятия Владимир Махлай получил 9 лет колонии общего режима, другие экс-руководители "Тольяттиазота" Сергей Майхлай и Евгений Королев приговорены к 9 и 8,5 годам. Владелец и директор швейцарской компании Nitrochem Distribution AG Андреас Циви и Беат Рупрехт получили 9 и 8,5 года лишения свободы соответственно. Каждый из осужденных также должен выплатить штраф в размере 900 тысяч рублей, передает ТАСС. Все пятеро фигурантов дела сейчас находятся за пределами России.

Уголовное дело по факту хищений было возбуждено еще в 2012 году по заявлению миноритарного акционера компании "Уралхима". Как установило следствие, с 2007 по 2012 годы руководители "Тольяттиазота" продавали производимый аммиак и карбамид компании Nitrochem Distribution AG по заниженной стоимости.