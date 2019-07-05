Пляжный футбол. Сборная России обыграла азербайджанцев в Евролиге

В Португалии завершилась встреча первого этапа Евролиги по пляжному футболу в группе 2 между сборными России и Азербайджана. Российская команда одолела соперника лишь в серии пенальти со счетом 3:2.

Основное время матча завершилось вничью – 3:3. За сборную России отличились Остап Федоров (11-я минута), Борис Никоноров (29-я) и Сергей Степлиани (36-я)​​​.

6 июля сборная России проведет второй матч на турнире. Соперником россиян станет команда Турции.