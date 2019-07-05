В Москву привезли избитую тетей ингушскую девочку

Семилетняя девочка Аиша Ажигова с серьезными травмами доставлена самолетом из Назрани в московский аэропорт Шереметьево. Состояние девочки из Сунжи тяжелое, но стабильное. Ее везут в НИИ неотложной детской хирургии и травматологии Леонида Рошаля.

В Детской республиканской клинической больнице Ингушетии девочке была сделана операция, чтобы сохранить травмированную руку, сообщает ТАСС. По подозрению в нанесении ребенку увечий задержана тетя девочки, у которой она жила без документов. Женщина заявила, что ребенок сам сел в кастрюлю с горячим борщом, а также сам упал в яму.

Врачи надеются сохранить девочке травмированную правую руку. Кроме гангрены правой руки у ребенка переломы, ушибы, ссадины, ожоги и даже укусы.

Тетя девочки по отцовской линии ранее была уже судима за причинения тяжкого вреда здоровья. Она была лишена прав на воспитание ее собственных детей — 5-летних близнецов.

Мать пострадавшей от руки родственницы девочки от воспитания ребенка отказалась. Она проживала в другом месте. Об отце ребенка пока ничего не известно.