В ближайшие два года пройдет массовая диспансеризация россиян

В 2019 и 2020 годах в России будет проведена массовая диспансеризация взрослого населения. Соответствующее распоряжение подписал премьер-министр РФ Дмитрий Медведев.

В связи с этим всем заинтересованным ведомствам поручено провести информационную кампанию, чтобы повысить популярность профилактических медицинских осмотров и диспансеризации у населения. Ожидается, что в этом году проверить свое здоровье смогут более 61 миллиона россиян.

Ранее глава правительства подписал изменения в программу государственных гарантий оказания бесплатной медицинской помощи в России. В соответствии с ними профосмотры и диспансеризация теперь должны проводиться не только днем, но и вечером по будням и в субботу, сообщает "Интерфакс".