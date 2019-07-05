Куртинайтис останется тренером "Химок" еще на два года

Главный тренер подмосковных "Химок" Римас Куртинайтис продлил контракт с баскетбольным клубом еще на два сезона. Кроме того, новые соглашения заключены с помощниками литовского специалиста – Робертасом Кунцайтисом и Ауримасом Ясиленисом. Об этом сообщил официальный сайт химчан.

"Ценю доверие, оказанное мне руководством клуба и спонсорами. В "Химках" мы всегда ставим перед собой только самые высокие задачи", – заявил 59-летний наставник подмосковной команды.

Напомним, что Куртинайтис является самым успешным тренером в истории "Химок". Под его руководством подмосковный клуб завоевал три титула – две победы в Кубке Европы и золото Единой лиги ВТБ.