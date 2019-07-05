В зоне паводка под Иркутском задержаны пятеро мародеров

Шесть уголовных дел возбуждено по статье 158 Уголовного кодекса России ("Кража") в зоне подтопления в Иркутской области. Здесь задержаны пятеро мародеров, похищавших имущество из подтопленных домов.

Всего в Тулунском, Тайшетском, Чунском, Нижнеудинском районах Иркутской области полиция зарегистрировала 12 сообщений о кражах имущества граждан и организаций, сообщает ТАСС.

В зоне паводка под водой оказались дома в 103 населенных пунктах Иркутской области. В шести районах региона с 25 июня 2019 года был введен режим чрезвычайной ситуации. Во время наводнения погибли 22 человека. Полтора десятка жителей районов до сих пор числятся пропавшими без вести.