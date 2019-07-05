В Москве мужчина открыл стрельбу по девушкам за отказ познакомиться

Столичные полицейские разыскивают мужчину, который на западе Москвы выстрелил в двух девушек из травматического оружия.

Инцидент произошел в районе Минской улицы. Компания нетрезвых молодых людей попыталась познакомиться на улице с двумя девушками. Когда мужчины получили отказ, один из них начал стрелять в сторону обидчиц, рассказали РИА Новости в пресс-службе столичного главка полиции.

Сейчас на месте происшествия работают сотрудники полиции, девушки от госпитализации отказались.